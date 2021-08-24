+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко предупредил уехавших из Беларуси студентов: «Там и оставайтесь»

Белорусский правитель призвал уехавшую за границу молодежь не возвращаться на родину. Видео его выступления на Республиканском педагогическом совете опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Фото: president.gov.by

«Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются от своих корней», — отметил Александр Лукашенко.

Он заявил, пишет UDF, что в прошлом году во время пандемии в страну пустили студентов, обучающихся в Польше и Литве, а они потом «выступили за разрушение собственного государства».

«Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования, поверьте, далеко. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые», — заявил Лукашенко.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]