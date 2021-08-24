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На Землю обрушилась самая мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря началась 24 августа 2021 года.



Пик магнитной бури придется на 26 августа. Возмущение магнитного поля Земли достигнет отметки 4 балла, сообщает ОНТ.

24 августа 2021 года магнитная буря достигнет 3–4 баллов. Пик ожидается в ночное время.
 
25 августа 2021 года возмущения магнитного поля станут стабильно 4 балла.

26 августа ожидается пик магнитной бури. С ночи среды до первой половины дня четверга у метеозависимых людей могут быть скачки давления, усталость и раздражительность утром. Головные боли – в течение дня, пишет intex-press.by.

Специалисты отмечают, что влияние магнитных бурь особенно чувствуют люди с нарушениями работы центральной нервной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В эти дни нужно внимательнее следить за артериальным давлением и частотой пульса, регулярно принимать назначенные препараты.

Проблемы могут быть также у людей, страдающих бронхиальной астмой. Медики советуют носить с собой лекарства, не переутомляться.

Есть смысл внести изменения в рацион: больше употреблять фруктов и продуктов, которые содержат калий (изюм, абрикосы) и витамин С (бананы, цитрусовые).

В дни магнитных бурь следует исключить употребление спиртного и уменьшить количество жирной, «тяжелой» пищи.  Нужно больше пить воды. А вот от кофе и других напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться. Для снижения нервозности и нарушения сна показан прием седативных чаев и прогулка на свежем воздухе перед сном.

Также медики советуют избегать ссор и конфликтов и не браться за работу, требующую внимания и монотонности.
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