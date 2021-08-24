



Тогда сообщалось, что Уоттсу требуется отдохнуть и подготовиться к медицинскому вмешательству. Операция прошла успешно, пишет people.onliner.by, после чего музыкант начал восстанавливаться.





Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении семьи.





The Rolling Stones основана в 1962 году, Чарли Уоттс был единственным барабанщиком группы на протяжении всего времени.