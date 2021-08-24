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Умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик Чарли Уоттс из группы The Rolling Stones умер в возрасте 80 лет, сообщает издание The Mirror. Трагичная новость пришла спустя пару недель после того, как музыкант прервал тур с группой по США.


     
Тогда сообщалось, что Уоттсу требуется отдохнуть и подготовиться к медицинскому вмешательству. Операция прошла успешно, пишет people.onliner.by, после чего музыкант начал восстанавливаться.

Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении семьи.

The Rolling Stones основана в 1962 году, Чарли Уоттс был единственным барабанщиком группы на протяжении всего времени.
Источник: Станислав Иванейко
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