Умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
Барабанщик Чарли Уоттс из группы The Rolling Stones умер в возрасте 80 лет, сообщает издание The Mirror. Трагичная новость пришла спустя пару недель после того, как музыкант прервал тур с группой по США.
Тогда сообщалось, что Уоттсу требуется отдохнуть и подготовиться к медицинскому вмешательству. Операция прошла успешно, пишет people.onliner.by, после чего музыкант начал восстанавливаться.
Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении семьи.
The Rolling Stones основана в 1962 году, Чарли Уоттс был единственным барабанщиком группы на протяжении всего времени.
Источник: Станислав Иванейко
21:03 24/08/2021
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