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Школы, учителей и учеников, организацию уроков в Беларуси приведут к единому стандарту

Александр Лукашенко поручил подвести школы под стандарт: от организации урока до внешнего вида учеников и учителей.


Как сообщает президентская пресс-служба Лукашенко во вторник, принимает участие в республиканском педагогическом совете. 

"Президент поручил выработать стандарт для школ, в котором необходимо прописать различные аспекты - от вопросов организации урока, соблюдения школьного этикета до внешнего вида ученика и учителя", - говорится в сообщении пресс-службы. 

По словам Лукашенко, пишет interfax.by, "все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой". 

На педагогическом форуме президент раскритиковал школьные учебники. "Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. В том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний", - сказал Лукашенко.
 
Отдельно он высказался и об учебниках по гуманитарным дисциплинам - истории, обществоведению. "Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа", - считает президент. 
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