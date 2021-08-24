



Как сообщает президентская пресс-служба Лукашенко во вторник, принимает участие в республиканском педагогическом совете.





"Президент поручил выработать стандарт для школ, в котором необходимо прописать различные аспекты - от вопросов организации урока, соблюдения школьного этикета до внешнего вида ученика и учителя", - говорится в сообщении пресс-службы.





По словам Лукашенко, пишет interfax.by, "все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой".





На педагогическом форуме президент раскритиковал школьные учебники. "Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. В том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний", - сказал Лукашенко.

Отдельно он высказался и об учебниках по гуманитарным дисциплинам - истории, обществоведению. "Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа", - считает президент.







