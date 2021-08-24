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Более миллиона долларов заработала Беларусь на экспорте донорской крови

Буквально в пятницу на Белорусской универсальной товарной бирже одно из государственных предприятий продало 224 килограмма деривата плазмы крови человека. За этот лот разгорелась нешуточная борьба. И в итоге он ушел за $68 тыс., что на $9 тыс. больше, чем рассчитывала белорусская сторона.


Лот, который в пятницу продали на бирже, называется «осадок II+III — дериват плазмы крови человека (фармацевтическая субстанция)». Плазму крови используют не только для восстановления большой кровопотери, но и для изготовления различных лекарств.

— Всего же с начала года белорусская сторона заработала на экспорте плазмы крови чуть больше миллиона долларов. Основные покупатели — это Россия и Украина, — рассказал Onliner.by пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

Для сравнения, пишет s13.ru, за весь прошлый год объемы продаж плазмы крови составили $686 тыс., а в 2019-м — больше $1,3 млн (один из лотов в 2,4 тонны ушел за $1,08 млн).

По самым последним данным за 2019 год, в стране заготовили 239,4 тыс. литров крови.
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