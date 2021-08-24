Власти РБ отменили экзамены по польскому и литовскому языкам в классах для нацменьшинств
Министерство образования Беларуси отменило обязательные экзамены на польском или литовском языках для учащихся II и III ступенях общего среднего образования, обучение и воспитание которых осуществляются на языке национального меньшинства.
Соответствующе решение закреплено постановлением Министерства образования РБ №170 от 11 августа 2021 года.
Ранее, пишет АФН, учащиеся, образование которых осуществляется на польском или литовском языках, наряду с традиционными экзаменами должны были дополнительно сдавать «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык» в письменной форме.
19:07 24/08/2021
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