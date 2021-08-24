Власти РБ отменили экзамены по польскому и литовскому языкам в классах для нацменьшинств

Министерство образования Беларуси отменило обязательные экзамены на польском или литовском языках для учащихся II и III ступенях общего среднего образования, обучение и воспитание которых осуществляются на языке национального меньшинства.