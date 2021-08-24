Карточка его дела опубликована на сайте Мосгорсуда, пишет Новая газета





Коротких обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Басманный суд намерен избрать ему меру пресечения.





«Московский комсомолец» со ссылкой на представителя суда пишет, что следствие просит арестовать Коротких заочно — он уехал в Украину в 2010-х годах и может до сих пор скрываться там.





В начале августа в Сети появились видео оперативной съемки с показаниями «Тесака» и «Малюты» на их соратников по экстремистским организациям «Русская цель», Национал-социалистическое общество и «Формат 18».





На видео «Тесак» рассказывает силовикам об этнических убийствах начала 2000-х годов и причастных к ним лицах, включая лидера «Русской цели» Семена «Буса» Токмакова, Максима Хотулева, Павла Мышкина (Хрулева), а также Михаила Можаева и Артема «Костыля» Костылева. Эти люди были задержаны в декабре 2020 года по тем же обвинениям, что предъявлены Коротких. Можаев и Костылев покончили с собой.





Коротких под запись дал показания на руководителей НСО, видео датировано 2007 годом. Среди глав группировки он называет Марцинкевича, а также Александра «Шульца» Филюшкина (Шитова), Алексея «Идеолога» Акимова, Андрея «Деда» Чуенкова (Дедова). После смерти «Тесака» Чуенков-Дедов бежал в Украину, где уже находился «Малюта». Судьба «Шульца» доподлинно неизвестна.





В 2007 году неизвестными неонацистами было совершено убийство дагестанца Шамиля Одаманова и неустановленного уроженца Таджикистана. Видео этого убийства получило известность под названием «Казнь таджика и дага».





Израильский режиссер-документалист Влади Антоневич, внедрившийся в неонацистские банды в ходе подготовки фильма «Кредит на убийство», связывает этническую расправу с членами НСО, среди которых Коротких и Марцинкевич.









Максима Марцинкевича в сентябре нашли мертвым в камере СИЗО в Челябинской области, где он находился на пересылке по пути в Москву. В столице Марцинкевичу предстояло участвовать в следственных действиях по уголовным делам об убийствах.





По версии ФСИН и СК, он совершил суицид. Родственники и адвокаты не верят в версию самоубийства и утверждают, что на его теле зафиксированы следы пыток. Рядом с Марцинкевичем были обнаружены несколько предсмертных записок.





Сергей Коротких с 2014 года проживает в Украине, где участвовал в боевых действиях на юго-востоке страны в батальоне «Азов» (организация, запрещенная в РФ. — Ред.).





С 2015 года он занимался охраной стратегических объектов в МВД Украины и считался тесно связанным с тогдашним министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым. Съемка показаний Коротких появилась через три недели после того, как Аваков ушел с министерского поста.





В начале августа в Киеве нашли повешенным Виталия Шишова, главу «Белорусского дома в Украине», помогавшего политическим беженцам из Беларуси. Деятельность Шишова также связывают с Коротких, предполагается, что Коротких был одним из соучредителей «Белорусского дома в Украине».





Павла Шеремета Сергей “Малюта” Коротких также назывался вероятным убийцей основателя "Белорусского партизана"

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