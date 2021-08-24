В МИД Украины сначала заявили, что в аэропорту Кабула вооруженные люди фактически украли самолет, заставив экипаж лететь в Иран, чтобы вывезти группу неизвестных пассажиров.





Причем начала появляться информация, что это был не угон, а сознательная "продажа" рейса богатым пассажирам - ради личного обогащения курировавших эту тему чиновников.





После этого ведомство начало срочно опровергать эту информацию. Однако источники " Страны " в авиационной сфере рассказывают, что вылет самолёта в Иран все-таки был. Но это был не угон, а, по сути, коммерческий рейс.





Разбирались в истории с украинским бортом.





Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что в Афганистане неизвестные люди фактически выкрали украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из аэропорта Кабула.





Комментарий Енина поздно вечером в понедельник дал "Громадському радио".





"В минувшее воскресенье наш самолет захватили какие-то люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал замминистра.





Не совсем понятно из слов Енина - в какое из воскресений "украли" самолет. Но, судя по всему, на прошлой неделе - поскольку он говорит о вторнике, хотя сам комментарий давался вчера, 23 августа.





Интересно, что об этом стало известно только сейчас. Хотя "пропажа" украинского самолета в охваченном войной Афганистане - это, конечно, сенсация. Но МИД о ней почему-то молчал и, видимо, случайно проговорился зам Кулебы. Либо не случайно, а чтоб легализовать скандал.





Ну, и главный вопрос - как украинский борт могли украсть?





Военный борт арендовали хазарейцы?

После рассказа Енина в этой истории появились любопытные детали.





Близкий к депутатам "Слуг народа" телеграм-канал "Темный рыцарь" сообщил, что в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за вылет.





То есть украинский военный борт, по мнению "Рыцаря", был просто выкуплен, и никакого похищения не было.





Источники "Страны" в авиационных кругах подтвердили эту информацию. По их словам, на борту находились богатые шииты-хазарейцы. За полет в Иран они заплатили валютой, золотом и драгоценностями.





Также источники "Страны" сообщают, что большая часть "афганских беженцев", которых вывозят украинскими самолетами, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, подобные "платежи" идут мимо "официальной кассы".





Ответ МИД Украины и "зрада" от Ирана

Поле того, как заявление Енина обросло скандальной информацией, в украинском МИД поспешили опровергнуть информацию о захваченном самолете.





"Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил "Интерфаксу" спикер МИДа Олег Николенко.





Он добавил, что захваченных украинских самолетов ни в Кабуле, ни где-либо еще - нет. А все самолеты, которые использовали для эвакуации из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Речь идет о трех эвакуационных рейсах, которыми вывезли 256 человек.





Что касается слов Енина, то в МИД их прокомментировали весьма размыто, по сути, не опровергая и не подтверждая информацию, что борт вывез кого-то в Иран без ведома украинских властей.





"Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - сообщил спикер МИД.





Судя по этому комментарию, прямого опровержения слов Енина не прозвучало.





Масла в огонь подлило заявление Ирана. Там с одной стороны сказали, что иранцы ничего не угоняли и не захватывали. А с другой - опубликовали информацию о том, что этот самый борт останавливался в Иране на дозаправку, а уже оттуда - полетел в Киев, куда и прибыл сегодня.





То есть инсайд о том, что украинский борт летал в Иран в этой части подтвердился. Поэтому будем следить за развитием этой истории дальше.