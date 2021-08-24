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110 тысяч виз только в Польшу и Литву. Сколько белорусов за год уехали из страны

С августа прошлого года белорусы уезжают жить за границу по политическим убеждениям. Сколько же человек уже уехали и остановится ли этот процесс?

110 тысяч виз только в Польшу и Литву. Сколько белорусов за год уехали из страны
Выясняла Свабода

Литва

За год Литва выдала белорусам около 20 тысяч национальных виз. Такая виза дает возможность находиться в Литве и работать. 834 белоруса получили специальное разрешение от министра въехать в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий.

206 белорусов подали запрос на убежище в Литве. Эту цифру Светлане Тихановской назвали во время встречи в Министерстве иностранных дел Литвы.

Польша

С начала года по 31 июля Польша выдала белорусам 90 тысяч виз, из них 9 тысяч - это гуманитарные визы, с которыми белорусы могут работать в Польше. С августа прошлого года Польша выдала белорусам 12 тысяч гуманитарных виз. Таким образом, только в Литву и Польшу могли уехать 110 тысяч белорусов.

Украина

По информации пограничной службы Украины, с августа прошлого года границу пересекли 100 тысяч белорусов. Это не значит, что все эти люди остались жить в Украине.

В Государственную миграционную службу Украины обратились 64 гражданина Беларуси для получения статуса беженца или дополнительной защиты от украинского государства.

Столько заявлений миграционная служба получила с 1 августа 2020 по 31 июля 2021 года.

За этот же период 509 белорусов получили разрешение на иммиграцию в Украину и на этом основании теперь могут обратиться за видом на постоянное жительство. Разрешения на иммиграцию прежде всего выдают высококвалифицированным специалистам, которых требует экономика Украины.

Как отмечается в ответе на официальный запрос Свабоды, с 1 августа 2020 по 31 июля 2021 года 811 граждан Беларуси получили вид на постоянное жительство, еще 3348 - на временное, а 572 белорусам продлили возможный срок пребывания в Украине.

Латвия

По информации на конец мая этого года, в Латвию переехали 15 белорусских компаний, это несколько сотен рабочих мест. В прошлом году латвийскую визу получили 250 белорусов.

С 1 августа 2020 по 30 марта 2021 года Латвия получила 54 заявки о предоставлении убежища от граждан Беларуси. 24 заявления рассмотрели, по 19 приняло положительное решение управление по делам гражданства и миграции.


А что в официальной статистике

Если сравнивать количество жителей Беларуси в 2020 и 2021 годах, то, согласно Белстату, жителей страны стало меньше на 60 614 человек. Последние данные по миграции в официальной статистике - только за 2019 год.

МВД Беларуси последний раз озвучивало статистику в октябре прошлого года, тогда говорили о 13,5 тысячах белорусов, которые уехали.

"Более 100 тысяч - это очень много"

Если подсчитать все выданные со времени протестов в Беларуси визы в страны Евросоюза для граждан Беларуси, то получится, что уехали более 100 тысяч человек. И это без учета тех, кто уехал в Украину или Россию. 

По мнению социолога, экс-директора Института социологии НАН Беларуси Геннадия Коршунова, это очень большая цифра.

"Это очень много! Темпы развития общества, эффективность развития зависят от небольшого количества людей. Это 5-7% от всего сообщества. Режим выжимает более активную, наиболее образованную часть общества. С определенной точки зрения - это катастрофа", - считает ученый.

При этом он обращает внимание на то, что люди, которые недавно уехали из-за давления, вернутся.

"Люди, которые уехали из-за давления властей, - вернутся. По крайней мере часть. Вернется и часть тех, кто уехал 2-4 года назад. Более низкая вероятность, что вернутся те, кто уехал 5-7 лет назад. При Лукашенко, разумеется, не вернется никто. Сколько вернется, на самом деле зависит от того, что новая власть даст этим людям, чтобы поощрить", - считает Геннадий Коршунов.

Он обращает внимание на то, что многие белорусы зарубежья готовы много делать ради Беларуси из-за рубежа. И это больше, чем они смогли сделать дома.

"Уехавшие беларусы заявляют о себе не как о диаспоре. Они говорят, что они "беларусы зарубежья". То есть их деятельность касается Беларуси. Беларусь сейчас не только территория, это все беларусы, живущие от Новой Зеландии до Канады. 

Можно многое делать в пользу Беларуси, не находясь в Беларуси. С одной точки зрения, тот отъезд, который происходит, — это катастрофа и с экономической, и с демографической точки зрения. 

Но при этом здесь нет точки невозврата. Хорошую часть этих процессов можно повернуть и в пользу Беларуси. Многие из тех, кто уехал, смогут сделать за пределами больше, чем в Беларуси, в пользу Беларуси», — говорит Геннадий Коршунов.

По мнению ученого, при нынешней власти процесс отъезда будет идти дальше.
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