Эксперты рассказали о новых последствиях глобального потепления
World Weather Attribution связала потепление с экстремальными погодными явлениями.
Группа климатологов из инициативной группы World Weather Attribution провела исследование, в ходе которого выяснила, что глобальное потепление повышает вероятность выпадения новых экстремальных дождей. Об этом сообщает Phys.org.
В ходе исследования, проведенного учеными, также было выявлено, что в в большом районе Западной Европы, от Нидерландов до Швейцарии, количество осадков, приходящихся на один день, увеличилось на 3-19 процентов за период, в течение которого глобальные температуры повысились на 1,2 градуса Цельсия.
На каждый один лишний градус Цельсия атмосфера может поглощать на семь процентов больше воды, что вызывает сильные дожди.
Источник: blizko.by
14:57 24/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение