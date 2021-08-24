Группа климатологов из инициативной группы World Weather Attribution провела исследование, в ходе которого выяснила, что глобальное потепление повышает вероятность выпадения новых экстремальных дождей. Об этом сообщает Phys.org.





В ходе исследования, проведенного учеными, также было выявлено, что в в большом районе Западной Европы, от Нидерландов до Швейцарии, количество осадков, приходящихся на один день, увеличилось на 3-19 процентов за период, в течение которого глобальные температуры повысились на 1,2 градуса Цельсия.





На каждый один лишний градус Цельсия атмосфера может поглощать на семь процентов больше воды, что вызывает сильные дожди.