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Эксперты рассказали о новых последствиях глобального потепления

World Weather Attribution связала потепление с экстремальными погодными явлениями.

Группа климатологов из инициативной группы World Weather Attribution провела исследование, в ходе которого выяснила, что глобальное потепление повышает вероятность выпадения новых экстремальных дождей. Об этом сообщает Phys.org.

В ходе исследования, проведенного учеными, также было выявлено, что в в большом районе Западной Европы, от Нидерландов до Швейцарии, количество осадков, приходящихся на один день, увеличилось на 3-19 процентов за период, в течение которого глобальные температуры повысились на 1,2 градуса Цельсия. 

На каждый один лишний градус Цельсия атмосфера может поглощать на семь процентов больше воды, что вызывает сильные дожди.
Источник: blizko.by
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