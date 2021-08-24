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Вакцина Pfizer первой получила окончательную лицензию в США

Государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.


Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от коронавируса, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

Таким образом, государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.

Это первая вакцина от коронавируса, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам. В декабре FDA дало временное разрешение на использование препарата Pfizer/BionTech в связи с чрезвычайной ситуацией.

Вскоре аналогичное лицензирование по упрощенной процедуре прошли вакцины компаний Moderna и Johnson&Johnson. В общей сложности ими привились уже 204 млн американцев.

"Сегодня FDA одобрило первую вакцину от Covid-19. Препарат, известный как Pfizer/BionTech, теперь будет представлен на рынке под названием Comirnaty", - сказано в пресс-релизе FDA.

Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше 16 лет. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.

Глава FDA Джаент Вудсток заявила, что общество может быть полностью уверено в безопасности, эффективности и соблюдении высоких стандартов качества при изготовлении препарата.

У 44 тыс. участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев, передает Би-би-си.

Решение FDA расширяет возможности госучреждений и частных работодателей вводить обязательную вакцинацию своих сотрудников в условиях скептического отношения части американцев к любым прививкам, в том числе от коронавируса.
Источник: unian.net
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