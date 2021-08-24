



Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от коронавируса, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.





Таким образом, государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.





Это первая вакцина от коронавируса, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам. В декабре FDA дало временное разрешение на использование препарата Pfizer/BionTech в связи с чрезвычайной ситуацией.





Вскоре аналогичное лицензирование по упрощенной процедуре прошли вакцины компаний Moderna и Johnson&Johnson. В общей сложности ими привились уже 204 млн американцев.





"Сегодня FDA одобрило первую вакцину от Covid-19. Препарат, известный как Pfizer/BionTech, теперь будет представлен на рынке под названием Comirnaty", - сказано в пресс-релизе FDA.





Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше 16 лет. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.





Глава FDA Джаент Вудсток заявила, что общество может быть полностью уверено в безопасности, эффективности и соблюдении высоких стандартов качества при изготовлении препарата.





У 44 тыс. участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев, передает Би-би-си.





Решение FDA расширяет возможности госучреждений и частных работодателей вводить обязательную вакцинацию своих сотрудников в условиях скептического отношения части американцев к любым прививкам, в том числе от коронавируса.