Он был госпитализирован в Республиканскую больницу имени Баранова, находился в реанимации.





Ранее скончались три человека: один к приезду скорой, второй — в Пудожской ЦРБ, а третий — в Медвежьегорской больнице, сообщает karel.mk.ru.





Состояние остальных пациентов, которые вчера поступили в Медвежьегорскую больницу, стабильное.





Лабораторные исследования подтвердили, что в крови у госпитализированных белорусов есть метанол.







