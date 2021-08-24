+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

От отравивления суррогатом в Карелии умер уже четвертый белорус

Министр здоровья Карелии Михаил Охлопков сообщил, что умер четвертый белорус, отравившийся алкоголем в Карелии в Пудожском районе.

Он был госпитализирован в Республиканскую больницу имени Баранова, находился в реанимации.

Ранее скончались три человека: один к приезду скорой, второй — в Пудожской ЦРБ, а третий — в Медвежьегорской больнице, сообщает karel.mk.ru.

Состояние остальных пациентов, которые вчера поступили в Медвежьегорскую больницу, стабильное.

Лабораторные исследования подтвердили, что в крови у госпитализированных белорусов есть метанол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]