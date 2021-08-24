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За национальный госэкзамен выступают более 60% учеников и родителей - Минобразования

Введение национального госэкзамена для выпускников поддерживают более 60% учеников и родителей, сообщил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.


"Для уменьшения нагрузки на выпускников, исключения субъективности при оценивании, а также для повышения качества школьного аттестата с 2023 года в 11-м классе предлагается введение национального государственного экзамена.  Это предполагает проведение выпускных испытаний по математике и одному из государственных языков (по выбору) в формате централизованного тестирования. Анкетирование показало, что это предложение поддерживают 70% учителей и более 60% учеников и родителей", - сказал Карпенко. Его цитирует госагентство БелТА. 

По его словам, с целью обеспечения качества текущей аттестации учащихся в соответствующие правила вносится норма о выставлении отметки за четверть при наличии не менее трех оценок. "Отметка за год будет выставляться как среднее арифметическое четвертных. Что скрывать, сегодня отдельные ученики пользуются тем, что за четверть можно аттестоваться по одной отметке. А отсутствие неудовлетворительных оценок и невозможность оставить нерадивого ученика на второй год расхолаживает и учеников, и их родителей. Эти вопросы вчера обсуждались на секции, и они найдут отражение в нормативном акте министерства образования", - отметил министр.
 
При этом, по мнению Карпенко, централизованное тестирование должно быть сохранено, так как доказало свою эффективность и положительно воспринимается обществом. 

Он рассказал также, что в Беларуси планируют "существенно расширить возможности целевой подготовки специалистов как формы государственного заказа". "Для этого в проекте кодекса об образовании уже предусмотрено снятие территориальных ограничений на местонахождение заказчика целевой подготовки", - пояснил он. 
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