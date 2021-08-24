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Вспышка эпидемии COVID-19 зафиксирована в Ушачском районе Витебской области

Несколько недель назад в районе фиксировали единичные случаи заражения, а теперь их количество увеличивается в геометрической прогрессии — в 2-3 раза. Об этом местной газете "Патрыёт" рассказал главный санитарный врач района Павел Савченко.


По его словам, Ушачский район вошел в пятерку лидеров Витебской области по количеству заболевших коронавирусом. На прошлой неделе от этой болезни умерли несколько жителей района, хотя все они были госпитализированы. Савченко уточнил, что почти все умершие были пенсионерами или имели хронические заболевания.

Также в районе зафиксированы два случая, когда COVID-19 заболели люди, получившие прививку от него. В обоих случаях заражение произошло до того, как выработался стойкий иммунитет — до 42 дней после второй дозы вакцины.

В Поставском районе также фиксируют рост числа больных коронавирусом. А подразделения райбольницы там снова перепрофилируют под "ковидные". Сперва под больных COVID-19 отвели 5 коек в реанимации, а позже — еще 15 коек в инфекционном отделении, пишет газета "Пастаўскі край".
euroradio.fm
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