Водители! С 25 августа в Беларуси будут обязаны включать ближний свет фар
Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Госавтоинспекции.
В обозначенный период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии). Проведение профилактической акции связано с началом учебного года.
09:42 24/08/2021
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