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МИД Украины соообщил, что в Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет и улетели в Иран

23 августа вечером в Украину прибыл третий самолет с пассажирами из Кабула. В Кабуле украинский самолет, который должен был вывезти украинцев, захватили вооруженные люди. Об этом в комментарии "Громадському радіо" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – рассказал Енин.

По его словам, "следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", цитирует gordonua.com

И только 23 августа из Кабула вылетел третий украинский самолет с 98 пассажирами на борту. Вечером он приземлился в Борисполе.
Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего было вывезено из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский.

В Афганистане остается еще порядка 50 украинцев, об этом в понедельник сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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