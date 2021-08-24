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На приусадебном участке Лукашенко созрели арбузы пяти сортов

Фото поделился телеграм-канал «Пул Первого».



 
Пока Александр Лукашенко занят политическими вопросами, а именно - участием в саммите ОДКБ или встречей с главой своей же службы безопасности -- на его приусадебном участке прошел сбор бахчевых.
 

Как пишет телеграм-канал, приближенный к Александру Григорьевичу, высаживали в этом году пять сортов арбузов: «Бедуин», «Топган», «Романза», «Мерсини» и «Белорусский ранний». 
 
На момент появления поста в телеграм-канале , было собрано порядка 45 тонн арбузов и дынь. Сбор урожая продолжится. 
 
 
Кстати, как сообщается, согласно распоряжению Лукашенко, весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям 
Белорусский партизан
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