







Пока Александр Лукашенко занят политическими вопросами, а именно - участием в саммите ОДКБ или встречей с главой своей же службы безопасности -- на его приусадебном участке прошел сбор бахчевых.





Как пишет телеграм-канал, приближенный к Александру Григорьевичу, высаживали в этом году пять сортов арбузов: «Бедуин», «Топган», «Романза», «Мерсини» и «Белорусский ранний».

На момент появления поста в телеграм-канале , было собрано порядка 45 тонн арбузов и дынь. Сбор урожая продолжится.

Кстати, как сообщается, согласно распоряжению Лукашенко, весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям