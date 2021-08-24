В минских школах появятся «электронные завучи»
Проект «Умная школа» реализуется в столичных учреждениях общего среднего образования в соответствии с программой развития Минска как «умного города» на период до 2025 года.
Вот что рассказала ректор Минского городского института развития образования Татьяна Мороз.
– Сегодня более чем 80 % минских школ и гимназий подключены к сервисам «Электронный дневник/журнал» и «Карта учащегося». А в период 2021-2022 учебного года эти сервисы будут внедрены в практику работы всех учреждений общего среднего образования столицы. К слову, мы уже работаем над дальнейшим развитием идеи электронной школы. И это не только использование электронной проходной, цифровых сервисов, карты учащегося. Информатизация затронет и уровень управленческих решений.
По ее словам , формирование «Умной школы», которая проходит в рамках проекта «Умный город», позволит наполнить учреждения образования столицы современным оборудованием, необходимым количеством компьютерной техники и специализированного ПО.
Появятся такие понятия как электронный завуч, электронный администратор, и даже электронный родитель.
– Проект предполагает создание единой информационной образовательной среды, которая оптимизирует и усовершенствует деятельность современной школы. Скажем, сегодня очень многие процессы в учреждении образования проходят на бумажном носителе. Мы хотим объединить и перевести все возможные виды деятельности школы в единый информационный ресурс и решать таким образом управленческие задачи например, появится возможность создавать эл ктронное расписание или оптимизировать процесс повышения квалификации педагогов.
Каждый год мы сверяем кадры, которые повышали свою квалификацию или планируют это делать в следующем году. В соответствии с нормативными документами этот процесс необходимо проходить педагогу раз в три года. И для того чтобы ни один учитель не потерялся, нам необходимо видеть общую картину: какой процент учителей ее прошел, кто еще будет. Единая электронная образовательная среда позволит нам оперативно обмениваться информацией, в том числе цифровыми документами (с использованием электронной цифровой подписи). Что позволит снизить использование бумажных носителей, – цитируют Татьяну Мороз «Минск-Новости».
09:04 24/08/2021
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