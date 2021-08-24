«Модная борода и аккуратная прическа — заметна рука заботливой и любящей женщины», — пишут люди в комментариях.









О ком же разговор? Спутницу Чалого зовут Алеся Песенко. Она работала журналисткой в разделе «Леди» портала Тутбай, ранее была пиарщицей Минского кинофестиваля «Лістапад», работала в различных арт-организациях.





Вместе их стали замечать с марта. Теперь пара в Украине, в конце июня стало известно, что Сергей уехал из Беларуси. Недавно Алеся и Сергей посетили международный кинофестиваль в Одессе.





Тем временем YouTube-канал Чалого набирает популярность: количество подписчиков превысило 80 тысяч, каждое видео смотрят 200-300 тысяч пользователей, пишет Nashaniva.com



