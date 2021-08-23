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За восстановление граффити на "Площади перемен" двоим жителям вынесли приговор

В Минске вынесен приговор двоим соседям, которые в ночь с 7 на 8 мая 2021 года восстановили мурал с диджеями на "Площади Перемен", пишет правозащитный центр "Вясна".

Василий Логвинов и Диана Каранкевич / @viasna96
 
Восстановление граффити на трансформаторной будке было квалифицировано как злостное хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса). В результате 37-летний Василий Логвинов получил два года "химии", а 29-летняя Диана Каранкевич — два года "домашней химии".

В ходе рассмотрения дела обвиняемые признали свою причастность к восстановлению мурала, но предполагали, что их действия должны нести административную ответственность. Но следствие посчитало иначе: мол, "по мотивам политической и идеологической вражды из хулиганских побуждений, сопряженных с грубым нарушением порядка и явным неуважением к гражданам", Логвинов и Каранкевич "взяли в руки два трафарета и нанесли эмалью белого и черного цветов рисунок на паркинге Червякова, 60".

Своими действиями обвиняемые нанесли ущерб товариществу собственников "Паркинг на Сморговском" на сумму 334 рубля и 1 копейку. Обвиняемые полностью возместили ущерб ещё до суда.
euroradio.fm
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