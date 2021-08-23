+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Суд в Бресте признал экстремистским клип группы «Дай Дорогу» на песню «Баю‑бай»

Брестский суд признал экстремистским клип группы «Дай Дорогу» на песню «Баю-бай».


5 августа фронтмен «Дай Дорогу» Юрий Стыльский из группы не явился в суд по делу о признании клипа на экстремистским и покинул Беларусь, пишет Медиазона со ссылкой на «Нашу Нiву».

Сам Стыльский в сторис своего инстаграма рассказывал, что с ним все хорошо, и что он «передал права по своей защите своему адвокату».

С инициативой признать клип экстремистским, по словам Стыльского, выступило МВД. В заявлении ведомства, которое опубликовал музыкант, говорилось, что клип «снят с целью дискредитации работников силовых структур».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]