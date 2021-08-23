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Ryanair отказывается пускать на борт клиентов известного поисковика авиабилетов

Крупнейший лоукостер в Европе Ryanair 18 августа ввел санкции против пассажиров, которые купили билеты на известном поисковике авиабилетов Kiwi.com.



Об этом сообщает interfax.by со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания больше не будет пускать в самолет тех клиентов, которые предъявят предоставленные Kiwi.com посадочные талоны. С 18 августа Ryanair начал называть их "фейковыми".

Санкции лоукостер объяснил тем, что текущая процедура выпуска посадочных талонов, которую использует поисковик авиабилетов, проходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

После покупки билетов Ryanair на Kiwi.com поисковик не предоставляет информацию о номере бронирования и электронном адресе, на который оформлен билет, и проводит процедуру регистрации на рейс самостоятельно.

Из-за этого пассажир, который купил билет не напрямую в авиакомпании, не может пройти регистрацию и получить посадочный талон на сайте Ryanair.
 
В последнее время лоукостер начал агрессивную кампанию против посредников. Она нацелена на то, чтобы перевести пассажиров, которые покупают авиабилеты в агентствах, на прямые продажи через сайт Ryanair или мобильное приложение авиакомпании.
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