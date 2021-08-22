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Скелет неизвестного мужчины нашли в Докшицком районе

Скелетированные останки неизвестного мужчины нашли в Докшицком районе, милиция пытается установить личность погибшего.


Труп в скелетированном состоянии нашли в 50 метрах от 89-го километра автодороги М-3 «Минск-Витебск» неподалеку от деревни Веретеи 12 августа. Предположительная давность смерти – около одного года.

По оценкам экспертов мужчине, кому принадлежат останки, пишут ННВ, было около 40 лет, его рост 170 сантиметров. Погибший был одет в куртку защитной расцветки на металлической застёжке, фуфайку чёрного цвета с надписью спереди слева «the north face», фуфайку красного цвета с частично сохранившейся надписью спереди «AQUA….TY», брюки темно-зеленого цвета на сером тканевом ремне с пряжкой из металла серого цвета, трусы с рисунком в виде красной горизонтальной линии и надписи «Ouomo Muomo», чёрные ботинки на шнуровке. В кармане куртки нашли пять зажигалок в корпусах из пластика различных цветов.

ОВД Докшицкого райисполкома устанавливается личность неизвестного мужчины, чьи останки найдет. Всех, кто владеет какой-либо информацией о его личности или об обстоятельствах смерти, просят сообщить ее по телефонам 102, 8(02157)56802, +375(29)324-41-02 или +375(29)891-21-75.
Источник: Іван Дзедушкін
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