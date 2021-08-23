Coursera: Беларусь первая в Европе по ИТ-навыкам. И вторая в мире
Образовательная онлайн-площадка Coursera обновила отчёт Global Skills Index, в котором анализирует спрос на размещённые курсы и успешность их прохождения слушателями из разных стран мира. В 2021 году было исследовано 77 млн студентов в более чем 100 странах. Как обычно, рассматривались три категории знаний: Business, Technology и Data Science.
Страны сравнивали друг с другом и разделяли на 4 группы в зависимости от уровня компетентности по той или иной категории:
- передовые (cutting-edge)
- конкурентные (competitive)
- развивающиеся (emerging)
- отстающие (lagging)
Беларусь заняла 12 место в общемировом зачёте и 10 место — по Европе. Почти все страны, пишет dev.by, которые обошли Беларусь — из Европы, за исключением Японии (4) и Сингапура (11). В топ-3 попали Швейцария, Люксембург и Австрия, Россия стала 9-й.
В категории бизнес-скиллов Беларусь расположилась в группе «конкурентных» стран лишь на 50 строчке глобальной шкалы и на 25-й строчке — в европейском списке. Этот результат немного хуже, чем в прошлом году: тогда у нас было 32-е и 21-е места соответственно.
Авторы отметили, что Беларусь наряду с некоторыми другими восточно-европейскими странами, такими как Россия, Украина, Эстония и Литва, отличилась качеством приобретаемых навыков в HR-направлении — они особенно сильны в HR-аутсорсинге. Однако в целом в этой категории страны Восточной и Южной Европы уступают своим «западным» соседкам.
Зато в технологической категории Беларусь впервые заняла лидирующую позицию по Европе. В мировом рейтинге, как и в прошлом году, Беларусь занимает 2 место, но на этот раз её обогнала не Россия, а Япония.
В общем списке Россия стала 9-й, Украина — 8-й. По словам аналитиков, Беларусь вместе с Финляндией, Болгарией и другими странами значительно превзошла Россию по облачным вычислениям. Выдающиеся показатели Беларусь демонстрирует в подкатегориях программирования, мобильной и веб-разработки, разработки ПО и теоретической информатики.
В области Data Science Беларусь заняла 11 место в глобальном зачёте и 10-е по Европе. Впереди — Финляндия (1), Россия (4) и другие. В 2020-м у Беларуси было 8 место в мире и Европе.
Полная версия отчёта по ссылке.
Источник: Александра Кукуть
20:54 23/08/2021
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