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В Минском районе 58-летний мужчина в шлепанцах ушел за грибами и вернулся через неделю

На поиски пропавшего собрались волонтеры, а он сам пришел домой.

Мужчина ушел за грибами и вернулся через неделю, когда на его поиски уже собралась группа волонтеров. Фото: ПСО Ангел.

Поисковую операцию на утро 22 августа объявил поисково-спасательный отряд «Ангел» в агрогородке Колодищи Минского района. Неделю назад там пропал 58-летний мужчина. Волонтеры собрались накануне вечером, чтобы с утра выйти на поиски пропавшего. Но утром его дочь рассказала, пишет kp.by, что мужчина сам вернулся домой ночью, около 2.40. Подробности рассказывает «Млын».

15 августа Сергей Грушевский из Колодищей пошел в лес в 200 метрах от дома собирать грибы, чтобы сдать их на заготовительный пункт. Он ушел, когда жены не было дома. Было известно лишь, что мужчина не взял с собой ничего из личных вещей и ушел в шлепанцах.

- Утром собирались выехать в Колодищи из трех точек Минска со всей экипировкой для поисков человека в лесу, но мне в Интернете написала дочка Сергея Грушевского о том, что он уже дома. Ее отец вернулся самостоятельно в 02:40. Где пропадал целую неделю, об этом нам не сообщили. Наш отряд прекратил поиски мужчины, - рассказала изданию координатор ПСО Ангел Кристина Крук.
Источник: Наталья Партолина
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