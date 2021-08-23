Бывший афганский министр развозит пиццу в Германии
Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Саадат устроился работать курьером в немецком Лейпциге. Об этом пишет «Мир-24» со ссылкой на EHA News.
Согласно информации, пишет haqqin.az, экс-министр теперь является сотрудником службы доставки Lieferando и на велосипеде развозит пиццу.
Как передает издание Leipziger Volkszeitung, с 2018 года Саадат входил в состав кабмина при бывшем президенте Афганистана Ашрафе Гани. Саадат отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского населения. В прошлом году правительство Гани вынудило его покинуть пост после того, как Саадат отказался передавать финансирование ведомства, которое он возглавлял, в пользу госстратегии для борьбы с движением «Талибан». В итоге бывший министр переехал в Германию, где начал новую жизнь.
18:48 23/08/2021
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