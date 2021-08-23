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Польша тоже отгородится от Беларуси забором

Польша установит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра, объявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее Блащак сообщал, что к патрулированию границы с Беларусью привлечены 900 военнослужащих. «В случае необходимости их число может быть немедленно увеличено», — цитирует Блащак Gazeta Prawna.

Польша последние несколько месяцев фиксирует резкое увеличение потока нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу со стороны Беларуси. По данным погранслужбы, в 2020 году на границе были задержаны 122 нелегальных мигранта, а с начала 2021 года — около 780. 

Всего пограничники пресекли около 2000 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Протяженность границы Польши и Беларуси — 398 километров.

О планах построить забор на границе с Беларусью ранее объявила Литва, в июне строительство пришлось временно приостановить из-за нехватки колючей проволоки. Граница Литвы и Беларуси — 679 километров.

Власти европейских стран, граничащих с Беларусью, обвиняют Минск в том, что он не препятствует нелегальному пересечению границы мигрантами. Александр Лукашенко 5 августа поручил закрыть «каждый метр границы» с юга и запада.
Источник: meduza.io
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