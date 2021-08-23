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Контрабанда из Беларуси почти на $2 млн

На польско-белорусском пограничном переходе Брузги-Кузница польские таможенники задержали контрабандные сигареты из нашей страны.

Как заявляет Национальная налоговая администрация Польши, было обнаружено 485 тысяч пачек белорусских сигарет.

По документам на пяти металлических стеллажах в грузовике должны были перевозить пластиковые окна. Но таможенники установили, что окна были нужны только для маскировки реального груза.

Задержанную контрабанду оценили примерно в 7,3 миллиона злотых (1,87 миллиона долларов). Налоговики посчитали, что при продаже этих сигарет в Польше бюджет недосчитался бы налогов на 12 миллионов злотых (3,07 миллиона долларов).

33-летнему водителю-белорусу грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы. Мужчину задержали.
Источник: euroradio.fm
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