Контрабанда из Беларуси почти на $2 млн
На польско-белорусском пограничном переходе Брузги-Кузница польские таможенники задержали контрабандные сигареты из нашей страны.
Как заявляет Национальная налоговая администрация Польши, было обнаружено 485 тысяч пачек белорусских сигарет.
По документам на пяти металлических стеллажах в грузовике должны были перевозить пластиковые окна. Но таможенники установили, что окна были нужны только для маскировки реального груза.
Задержанную контрабанду оценили примерно в 7,3 миллиона злотых (1,87 миллиона долларов). Налоговики посчитали, что при продаже этих сигарет в Польше бюджет недосчитался бы налогов на 12 миллионов злотых (3,07 миллиона долларов).
33-летнему водителю-белорусу грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы. Мужчину задержали.
Источник: euroradio.fm
16:15 23/08/2021
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