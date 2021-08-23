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Восемь беларусов отравились суррогатным алкоголем в Карелии

Один скончался

Восемь граждан Беларуси в воскресенье, 22 августа, отравились суррогатным алкоголем в Пудожском районе российской республики Карелия, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Один из мужчин умер еще до приезда скорой помощи. Еще один человек, госпитализированый вчера в центральную районную больницу, сегодня утром впал в состояние клинической смерти, но его смогли реанимировать. 

Также в воскресенье двоих беларусов в тяжелом состоянии доставили в больницу им. Баранова, они сейчас на гемодиализе.

Еще четверо беларусов поступили в Пудожскую ЦРБ сегодня. У одного из них признаки отравления очевидны, у троих нет, однако, по словам врачей, могут резко проявиться спустя несколько дней и привести к почечной недостаточности. Поэтому всех четверых должны сегодня же доставить санитарной авиацией в больницу другого района, где есть гемодиализ.

В Пудожский район направлена главный нарколог республики.
Источник: reform.by
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