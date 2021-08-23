



Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ИКАО по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair 23 мая в минском аэропорту с Романом Протасевичем и Софией Сапегой.





В совещании приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций.





Алексей Авраменко отметил, что «Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента», сообщает БелТА.







