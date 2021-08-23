В Беларусь прибыли представители ICAO для расследования инцидента с Ryanair
Группа ICAO прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair.
Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ИКАО по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair 23 мая в минском аэропорту с Романом Протасевичем и Софией Сапегой.
В совещании приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций.
Алексей Авраменко отметил, что «Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента», сообщает БелТА.
14:26 23/08/2021
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