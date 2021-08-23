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Oops! Беларусов собираются вывезти из Афганистана спецрейсом, а на днях власти говорили, что там наших нет

Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане Олег Иванов накануне рассказал, что готовится рейс для вывоза беларусов из Афганистана.


 — Я думаю, вопрос с эвакуационным рейсом решится на следующей неделе. Я очень хочу надеяться, туда попадут все желающие.

По его словам, на данный момент в списке посольства находится 16 человек, которые обратились с просьбой помочь покинуть Афганистан. При этом один из этого числа был исключен, так как потерял право иметь вид на жительство, поясняют «Минск-Новости». 

О. Иванов также подчеркнул, что помощь — это не обязательно эвакуация. Возможно также предоставление временного убежища представительством беларуско-афганской компании (здание охраняется вооруженными афганцами).

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун утверждал, что граждан Беларуси в Афганистане «почти нет»:

 — Наши граждане в Афганистан не выезжают на работу.

Неделю назад первый секретарь-консул посольства Беларуси в Таджикистане Александр Новак в эфире телеканала ОНТ, что всего один гражданин Беларуси нуждается в эвакуации из Афганистана. 

В посольство Беларуси в Таджикистане обратилась беларуска, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец — выходец из Афганистана, гражданин Беларуси.

А спустя два дня стало известно, что их уже девять.

 — Это обращения и из Минска, и из Кабула помочь беларуским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или членам смешанных семей.

Кстати, тот же Олег Иванов недавно говорил, что Запад излишне демонизирует талибов и что он доверяет словам талибов насчет того, что те будут бороться с откровенно террористическими организациями.
Источник: the-village.me
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