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Трагедия! 3-летнего малыша убило током

Накануне вечером в агрогородке Синегово Стародорожского района погиб 3-летний малыш.

По предварительным данным, трое детей (3, 7 и 13 лет) находились дома, родители в это время отсутствовали. Около 19:30 старший брат услышал крик 7-летней сестры со двора. Выбежав из дома, увидел возле электрического насоса маленького брата без признаков жизни.

Соседи вызвали скорую и пытались реанимировать мальчика, но безрезультатно.

Предполагается, что ребенок прикоснулся к оголенной части электропровода насоса.
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