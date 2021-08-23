



Исследование группы ученых из Университета Ватерлоо (Канада) показало, что большинство тканевых масок практически неэффективны при защите от коронавируса. Об этом сообщает rambler.ru со ссылкой на Daily Mail.





Исследователи выяснили, что стандартные тканевые хирургические маски, получившие массовое распространение во время пандемии коронавируса, эффективны всего лишь на 10%, поскольку они не прикрывают лицо человека правильным образом.





Исключение составляют маски типов N95 и KN95. Они эффективнее всего задерживают аэрозольные капли, выделяемые изо рта владельца маски. Так, маска N95, по данным ученых, способна фильтровать более 50% аэрозольных капель благодаря тому, что она плотно прилегает к лицу носителя. Вторая половина капель при этом рассеивается над головой пользователя средства индивидуальной защиты.





Ученые считают, что в любом случае полезно носить какие-либо средства защиты для предотвращения заражений коронавирусом. При этом они отмечают, что многие люди носят маски, которые не прилегают к их лицу должным образом. Это снижает эффективность их применения.