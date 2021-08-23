+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Страна "экстремистов": уже 174 телеграм-канала и чата признаны "экстремистскими"

174 телеграм-канала и чата в Беларуси признаны экстремистскими (по состоянию на 21 августа). Решение по большинству из них суды приняли в текущем году.


Первые телеграм-каналы и чаты были признаны "экстремистскими" еще в декабре 2018 года. Они были связаны с движением анархистов. Надо сказать, некоторые из них регулярно обновляются до сих пор.

В октябре 2020 года был признан экстремистским самый крупный на тот момент кириллический телеграм-канал, редакция которого находится в Варшаве. С 18 февраля 2021 года в список запрещенных внесено 167 информационных телеграм-каналов и чатов.

Согласно белорусскому законодательству, распространение «информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение или перевозка такой информации» (19.11 КоАП) карается административной ответственностью. 

Правозащитникам известно как минимум о 30 судебных заседаниях по этой статье. Обвиненные по ней были наказаны штрафом в 433 базовые величины и 164 сутками ареста.
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]