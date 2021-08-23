



Первые телеграм-каналы и чаты были признаны "экстремистскими" еще в декабре 2018 года. Они были связаны с движением анархистов. Надо сказать, некоторые из них регулярно обновляются до сих пор.





В октябре 2020 года был признан экстремистским самый крупный на тот момент кириллический телеграм-канал, редакция которого находится в Варшаве. С 18 февраля 2021 года в список запрещенных внесено 167 информационных телеграм-каналов и чатов.





Согласно белорусскому законодательству, распространение «информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение или перевозка такой информации» (19.11 КоАП) карается административной ответственностью.





Правозащитникам известно как минимум о 30 судебных заседаниях по этой статье. Обвиненные по ней были наказаны штрафом в 433 базовые величины и 164 сутками ареста.