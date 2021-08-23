Самый большой наплыв беженцев в Латвии наблюдался в начале августа, когда Литва усилила работу на своей границе. Но первая группа мигрантов пробралась в Латвию уже в конце июля.





В целом в Латвии удалось попасть почти 400 мигрантов, почти все — граждане Ирака. Половина беженцев — мужчины, около 21% — женщины, 29% — дети. Фактически все попросили убежище в Латвии. Рассмотрение прошений займет пару месяцев, отмечает телевидение.





Один из мигрантов — гражданин Ирака по имени Омар. С ним журналисты пообщались в центре для переселенцев в Муцениеки. Омар пересек границу в середине июля.





Омар рассказал, что бежал из Ирака из соображений безопасности. Он не захотел говорить на камеру с открытым лицом, поскольку в качестве переводчика помогал вооруженным силам разных стран в борьбе с Исламским государством.





"Я заплатил 15 000 долларов", — ответил Омар на вопрос, в какую сумму ему обошлась дорога до Латвии.





Омар нашел контрабандистов в Ираке, в аэропорту передал им деньги. Сперва Омар вылетел в Москву, затем через Санкт-Петербург попал в Беларусь, откуда группой в 10 человек — уже в Латвию.





"Все организовал контрабандист. Мне не о чем не надо было беспокоиться. Мы ехали на машинах, иногда шли пешком. Мы, например, шли по лесу семь часов. Это был долгий путь. (…) Когда я встретился с латвийскими пограничниками, они были уверены, что я приехал из Беларуси", — рассказал Омар.