Тоже белорусы? Хакеры украли личные данные 50 млн клиентов мобильного оператора из США
У мобильного оператора T-Mobile из США злоумышленники украли записи 48,6 млн человек, включая нынешних, бывших или потенциальных клиентов. Неофициально число взломанных аккаунтов может быть большим.
Первым о взломе T-Mobile написало издание Vice, после чего мобильный оператор вынужден был признать утечку.
«Важно отметить, что номера телефонов, счетов, PIN-коды, пароли или финансовая информация клиентов не были взломаны ни в одном из [украденных] файлов», — говорится в официальном заявлении.
При этом отмечается, что некоторые данные действительно включали имена, даты рождения, номера соцстрахования и информацию о правах водителя, удостоверениях личности.
Как сообщил Джереми Кирк, редактор Information Security Media Group, компании, специализирующейся на кибербезопасности, хакер утверждает, что находится в Беларуси.
Он сделал такой вывод на основе сообщений на одном из подпольных форумов, где впервые появилось предложение о продаже баз данных клиентов мобильного оператора. Хакер на форуме признается, что он из Беларуси и смог взломать серверы методом перебора.
Хакеры заявляют, что получили доступ к данным 100 млн клиентов, но в компании признают взлом около 50 млн аккаунтов.
Источник: telegraf.by
10:29 23/08/2021
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