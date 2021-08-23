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Еще в одном детском лагере вспышка коронавируса

13 детей заболели коронавирусом в детском оздоровительном лагере “Про100р”, который располагается на базе ДОЛ “Радуга” в Лиозненском районе Витебской области.

“На данный момент все дети, у которых диагностирован коронавирус, находятся в отдельном корпусе. Все чувствуют себя нормально. К счастью, дети легко переносят этот вирус, а все педагоги у нас привиты. Для детей организовано отдельное питание, отдельная программа”, - рассказал Смартпресс соучредитель центра “100 баллов” Дмитрий Рыжиков. 

Первый случай, по словам Рыжикова, диагностирован 19 августа и, скорее всего, был завозным.  

Сейчас в лагере усилены меры профилактики: запрещены все контакты с родителями, сокращены активности в помещении. Введен масочный режим для педагогов, все поверхности обрабатываются. 

“Вчера была комиссия областной СЭС , которая проверила состояние детей, соблюдение всех санитарно эпидемиологических норм. Мы продолжаем работать. Родители могут забрать детей, но немногие сделали это, так как дети хотят остаться в лагере - у нас подготовлена очень насыщенная и интересная программа”, - отметил Рыжиков. 
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