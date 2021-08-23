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Точно не динозавр. Ученые выяснили, кем может быть "лохнесское чудовище"

Международная группа ученых не нашла доказательств того, что в озере Лох-Несс обитает плезиозавр. Есть гипотеза, что очевидцы могли видеть огромного мутировавшего угря.


Профессор Нил Геммелл и его команда из Университета Отаго после извлечения ДНК из образцов воды озера Лох-Несс в Шотландии не нашли доказательств того, что Несси, если она существует на самом деле, может быть доисторической морской рептилией, пишет Express.

В Лох-Нессе ученые обнаружили более трех тысяч видов животных, некоторые из которых настолько малы, что человеческие глаза не способны их различить.

"Мы не нашли никаких доказательств существования существа. Не думаю, что идея (о присутствии в озере. – Ред.) плезиозавра верна, основываясь на данных, которые мы получили", – заявил Геммелл.
 
По словам профессора, в озере есть значительное количество ДНК угря.

"Угря в Лох-Нессе очень много, их ДНК обнаружилась практически в каждом месте, где были взяты образцы", – добавил он.

Данные Геммелла и его команды не раскрывают размер угрей, однако дайверы рассказывают, что видели в озере угрей толщиной с человеческую ногу.

"Будь это существо размером около четырех метров, как рассказывают некоторые наблюдатели… Как генетик я много думаю о мутациях, и хотя угорь такого размера был бы далеко за пределами нормы, кажется вполне возможным, что что-то могло вырасти до таких необычных размеров", – предположил ученый.

При этом Геммелл признал, что 20% ДНК опознать не удалось, однако профессор настаивает на том, что � Лох-Нессе нет "гигантской чешуйчатой рептилии".

Напомним, еще в 2015 году историк Гэррет Уильямс обнаружил документальные материалы, которые доказывают, что Лохнесское чудовище придумали рекламные агенты для привлечения туристов в бедный промышленный регион Шотландии.

Также сообщалось, что некоторые из самых важных генов человека могут быть остатками генов морских чудовищ, живших на Земле 555 миллионов лет назад .
Фокус
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