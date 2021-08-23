+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Народные приметы 23 августа. Считается, что сегодня можно вернуть красоту и молодость

23 августа православная церковь вспоминает святого архидиакона Лаврентия. Он помогал бедным и исцелял людей от болезней.



Предки в этот день обращали внимание на воду в реках и озерах. Если она тихая - осень будет теплой, а зима - без вьюг и метелей.

Девушки на рассвете умывались родниковой водой. Веровали, что так можно сохранить красоту и молодость. Также сегодня можно умываться росой, потому что она обладает целебными свойствами.

23 августа считали днем ​​мельников. О них когда-то составляли легенды, ведь мельницы были расположены в уединенных местах, на водоеме или на высоте. Именно поэтому считали, что мельники общаются с нечистой силой.

Народные приметы:

- Дождливая погода без ветра - будет теплая осень и зима.

- Дождь и тепло - рыбалка будет удачной.

- Сильная жара или сильные дожди - к затяжной и мокрой осени.

- Иней на траве - зима будет ранней и холодной.

Архидиакон Лаврентий пострадал за веру во Христа во времена гонений. Тогда правил император Валериан. Мученик в тюрьме исцелял больных и проповедовал христианство. За то, что он раздал церковные сокровища бедным, его подвергли пыткам.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]