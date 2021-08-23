Поклонники знаменитости увидели, как выглядит её сын.





Выложенные снимки Бортич подписала фразой «я очень счастливый ксерокс», намекнув на то, что ребёнок очень похож на её.





Многие подписчики согласились с актрисой по этому поводу.





Александра Бортич

Фото: Instagram





Пользователи Сети оставили положительные комментарии и назвали мальчика «копией» матери.





Впрочем, есть и фолловеры, считающие, что ребёнок больше похож на папу.





Напомним, своего первенца Александра Бортич родила летом прошлого года. Мальчику дали имя Александр.





Отцом ребёнка является бизнесмен Евгений Савельев.





Во время беременности Бортич не комментировала «интересное положение». Актриса хранила молчание и некоторое время после рождения ребёнка.





Однако в начале сентября 2020 года знаменитость подтвердила факт появления на свет первенца. Это произошло спустя 1,5 месяца после радостного события.







