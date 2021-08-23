Вакцинацию от гриппа планируется начать в конце сентября
В Минске вакцинацию от гриппа начнут в конце сентября. Об этом сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлану Ермак.
Вакцинироваться можно будет вакцинами «Ваксигрип Тетра» (страна-производитель Франция) и «Гриппол Плюс» (страна-производитель Российская Федерация). Последняя также будет доступна для прививок за счет бюджета, а первая — и на платной основе.
Прививку от гриппа при этом Ермак рекомендовала делать не менее, чем через месяц после вакцинации от коронавируса.
09:19 23/08/2021
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