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Вакцинацию от гриппа планируется начать в конце сентября

В Минске вакцинацию от гриппа начнут в конце сентября. Об этом сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлану Ермак.


 
Вакцинироваться можно будет вакцинами «Ваксигрип Тетра» (страна-производитель Франция) и «Гриппол Плюс» (страна-производитель Российская Федерация). Последняя также будет доступна для прививок за счет бюджета, а первая — и на платной основе.

Прививку от гриппа при этом Ермак рекомендовала делать не менее, чем через месяц после вакцинации от коронавируса.
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