



Вакцинироваться можно будет вакцинами «Ваксигрип Тетра» (страна-производитель Франция) и «Гриппол Плюс» (страна-производитель Российская Федерация). Последняя также будет доступна для прививок за счет бюджета, а первая — и на платной основе.





Прививку от гриппа при этом Ермак рекомендовала делать не менее, чем через месяц после вакцинации от коронавируса.