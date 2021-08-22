Какая область Беларуси лидирует по вакцинации
Статистику по вакцинации от COVID-19, актуальную на 22 августа 2021 года, опубликовал официальный телеграмм-канал Минздрава.
Более 1,55 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,27 млн. человек прошли полный курс вакцинации.
Больше всего привитых в Минске - более 288,7 тыс. На втором месте Гомельская область- 222,9 тыс. вакцинированных двумя дозами человек. В Брестской - более 159,5 тыс., в Минской - более 155,3 тыс. В Витебской области более 140,5 тыс. вакцинированных, в Могилевской – более 136,8 тыс., в Гродненской – более 127,8 тыс.
Завершили курс вакцинации более 41 тыс. представителей предприятий и ведомств, говорится в сообщении.
08:34 23/08/2021
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