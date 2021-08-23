Александр Невзоров: «Пора понять, что придут ко всем, коснется всех»
Телеканал «Дождь» в России включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. С 20 августа все материалы «Дождя» распространяются с соответствующей маркировкой, указывающей, что они изготовлены СМИ-иноагентом.
Известный журналист Александр Невзоров высказался в программе Наповал о признании телеканала «Дождь» иноагентом.
– Наконец-то все профессиональное сообщество должно определиться в отношении к власти, – констатирует Александр Невзоров. – Пора понять, что придут ко всем, коснется всех. Откупаясь формальной лояльностью и соблюдением дурацких приличий, отсидеться невозможно, цитирует Салідарнасць.
Погромы, обыски, закрытие, принудительное разорение – неизбежны. Если только ты не откровенный пропагандист. Журналистам не оставили выбора: или ставить режим на место, или идти на заклание по одному. Режим невменяем.
Выход есть только один: объявить министерство юстиции, к примеру, нежелательной организацией. Как и Роскомнадзор, да и прочие бессмысленные, вредоносные и паразитические ведомства, которые расплодил путинизм.
БП
07:34 23/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение