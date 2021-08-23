



Известный журналист Александр Невзоров высказался в программе Наповал о признании телеканала «Дождь» иноагентом.





– Наконец-то все профессиональное сообщество должно определиться в отношении к власти, – констатирует Александр Невзоров. – Пора понять, что придут ко всем, коснется всех. Откупаясь формальной лояльностью и соблюдением дурацких приличий, отсидеться невозможно, цитируе т Салідарнасць.





Погромы, обыски, закрытие, принудительное разорение – неизбежны. Если только ты не откровенный пропагандист. Журналистам не оставили выбора: или ставить режим на место, или идти на заклание по одному. Режим невменяем.





Выход есть только один: объявить министерство юстиции, к примеру, нежелательной организацией. Как и Роскомнадзор, да и прочие бессмысленные, вредоносные и паразитические ведомства, которые расплодил путинизм.



