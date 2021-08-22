Пётр Будько. Фото: "Народная воля"





Бывшего милиционера задержали на рабочем месте и там же провели обыск. Обыскали также дом и дачу. Изъята компьютерная техника. Сообщается, пишет Reform.by, что сейчас он может находиться в гродненском КГБ.





Петра Будько лишили звания из-за его политических взглядов. Он отслужил в милиции более 20 лет, начинал в ГАИ, работал на различных должностях, а закончил в Кареличах заместителем начальника РОВД. В декабре 2020 года отсидел 32 суток по статье 23.34 КоАП.