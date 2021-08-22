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Елизавета II решила подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II наняла команду юристов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл.

Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II наняла команду адвокатов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл, которые «неоднократно нападали» на королевскую семью. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на The Sun.

По информации таблоида, Елизавета II готова пойти в суд, но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

«Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак (...). Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы», — отметил королевский источник и уточнил, что сейчас юристы проводят консультации с экспертами по клевете.

Отмечается, что адвокаты планируют отправить предупреждения компании Penguin Random House, собравшейся опубликовать мемуары принца Гарри, которые он «пишет не как принц, которым родился, а как человек, которым стал».

Ранее, в июле, сообщалось, что Гарри договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и получил крупный аванс. Королевский биограф Анджела Левин утверждала, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.
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