



Температурный фон в республике понизился до средних показателей климатической нормы, пишет pogovorim.by, поскольку активный атмосферный фронт принес прохладный воздух из Западной Европы. В связи с этим в части регионов республики было выявлено снижение температурного показателя на 3°С, отметил Рябов.





С 23 по 29 августа на территории Беларуси установится осенняя погода. Температура вокруг будет ощущаться на 3-5°С холоднее текущей из-за прихода северных воздушных масс и ветров. В начале недели в большинстве регионов республики ожидаются небольшие осадки в виде дождя, которые будут более интенсивными на юге страны. Возможны кратковременные туманы в ночное и утреннее время, а видимость составить не более 500 метров.





Влажность ожидается до 90%, говорится в метеосводке на конец августа. Температура воздуха составит от +7°С на севере страны до +14°С на юге. В дневное время суток в понедельник ожидается от +14°С до +25°С, а во вторник - от +14°С до +17°С.





В среду, 25 августа, над Беларусью окажется область высокого атмосферного давления из северо-западной части Европы, принеся прохладный воздух. Ожидается переменная облачность и местами слабый туман с видимостью до 1 километра. Температура воздуха ночью составит от +5°С до +10°С, а днем прогреется от +16°С до +18°С, сообщил Дмитрий Рябов.





С четверга, 26 августа, над Беларусью будут находиться атмосферные фронты циклона, пришедшего с территории Балтийского моря. Ожидаются дожди разной интенсивности и грозы с порывистым ветром, а ночью и утром местами небольшие туманы. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне от +6°С до +11°С и от +9°С до +14°С днем в пятницу.





На выходных также ожидается осенняя погода, однако в страну придут активные фронты с юго-запада Европы. Вероятны кратковременные дожди с порывистым ветром в большинстве регионов Беларуси. Температура воздуха в ночное время суток будет держаться на уровне от +6°С до +12°С и от +10°С до +15°С днем, говорится в прогнозе погоды на конец августа.