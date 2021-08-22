Владислав Устин. Фото: spring96.org





21 марта его направили отбывать наказание в исправительное учреждение открытого типа №7 в Пружанском районе, пишет Еврорадио. Сейчас он находится в другой стране.





Владислава осудили на 3 года "химии" по статье за насилие в отношении милиционера. 14 июля 2020 года парень участвовал в стихийной акции протеста в Минске. Его задержали, избили в автозаке. На следующее утро Устина отпустили, но 16 июля снова задержали и судили за то, что толкнул сотрудника ОМОНа.





Владислав Устин не первый политзаключённый, который сбежал с "химии" и покинул Беларусь. До этого подобное совершил Дмитрий Кулаков. Мужчину осудили на 3,5 года "химии" за оскорбление и угрозу насилием сотрудникам милиции в телеграм-чате. Он отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №49 в Шклове. Теперь он соединился с семьёй и находится в Литве.