



Многочисленные шеринговые компании активно предлагают всем желающим средства персональной мобильности, предоставляя возможность взять их в аренду. О правилах и об ограничениях для передвигающихся на таких устройствах — в материале агентства «Минск-Новости».





За 2021 год на белорусских дорогах по вине велосипедистов совершено 62 ДТП, в них 8 человек погибли и 53 получили травмы. Кроме того, в каждом седьмом случае велосипедисты находились в состоянии опьянения. Участились случаи ДТП и с передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности — автомобилисты не успевают среагировать на вылетающий на дорогу самокат.





Что должны знать велосипедисты





В ПДД указано, что двигаться на велосипеде необходимо по велосипедной дорожке. Если ее нет, нужно ехать по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая при этом препятствия для безопасного движения людей. Когда же приходится передвигаться по дороге, то нельзя отъезжать дальше одного метра от ее правого края. Выезд далее одного метра допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой.





— Велосипедисты обязаны быть в разы внимательнее и осторожнее других участников дорожного движения, — отмечает старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык. — Велосипед, как и любое другое транспортное средство, должен иметь исправную тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал. Его также необходимо оборудовать зеркалом заднего вида. Спереди установить световозвращатель белого цвета, сзади — красного, с каждой боковой стороны — оранжевого. При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара, излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. Всем велосипедистам в целях личной безопасности даже в светлое время суток рекомендуется использовать жилеты повышенной видимости.





Есть и дополнительные требования к порядку движения велосипедистов по проезжей части. Например, нельзя ездить, не держась за руль, ноги должны быть всегда на педалях. На велосипеде разрешается перевозить только детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном сиденье. Кататься на раме и багажнике, привязывать к велосипеду посторонние предметы запрещается.





Велосипедистам разрешается перевозить груз, но перевозимые предметы не должны мешать им в управлении и выступать более чем на полметра по длине и ширине за габариты велосипеда. Если это требование не соблюдать, управлять им будет трудно. Кроме того, выступающий предмет может легко задеть проезжающий мимо автомобиль, а это может привести к несчастному случаю.





Противостояние велосипедиста и пешехода





Велосипедисты и пешеходы должны понимать, что любое их столкновение чревато причинением вреда здоровью или имуществу.





— В соответствии с п. 2.18 ПДД, ДТП считается происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица, — комментирует А. Банадык. — Велосипед же является транспортным средством, приводимым в движение мускульной силой человека. Столкновение с пешеходом не расценивается как ДТП.





Если в результате столкновения велосипедисту или пешеходу причинены телесные повреждения или материальный ущерб — сломался велосипед, порвалась одежда, пришли в негодность багаж или ручная кладь, — необходимо обращаться в милицию. Правильным будет записать координаты очевидцев (имя, фамилию, номер телефона). Далее составляется заявление в РОВД по месту происшествия, проводится проверка, устанавливается виновник происшествия, а уже вопрос по возмещению ущерба затем решается в судебном порядке.





Следует обратить внимание на причинение вреда здоровью участников таких столкновений. Кто бы ни был прав или виноват, необходимо оказать друг другу посильную первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь. Даже если полученные травмы не кажутся серьезными, не будет лишним посетить поликлинику и проверить состояние здоровья.





Вопрос привлечения к ответственности за нарушения ПДД решается органами внутренних дел, возмещения материального и морального ущерба — в судебном порядке.





Гироскутеры, моноколеса и электросамокаты





Сегодня передвижение на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах действующим законодательством в полной мере не урегулировано. В МВД уже подготовили изменения и дополнения в ПДД.





Например, предлагается рассматривать лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, в качестве пешеходов. Передвигаться на таких устройствах необходимо будет по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствия другим участникам дорожного движения.





— Для участия в дорожном движении устройства должны будут отвечать определенным требованиям: технически возможная скорость не более 25 км/ч, исправные тормозная система и рулевое управление (при наличии), наличие фары и фонаря при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, — комментирует А. Банадык. — Если средство персональной мобильности не будет отвечать указанным требованиям, его участие в дорожном движении запретят.





Детям до 12 лет запретят ездить на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах, кроме пешеходных зон. Пересечение проезжей части на таких устройствах должно будет осуществляться со скоростью идущего шагом пешехода, при этом такие лица должны заблаговременно перед пересечением проезжей части снизить скорость движения и выезжать на нее при условии обеспечения безопасности.





При передвижении на средствах персональной мобильности следует соблюдать ряд правил:





- двигаться по тротуарам, велосипедным дорожкам, пешеходным зонам, обочинам, не создавая препятствия для других участников дорожного движения;

- ездить со скоростью, которая позволит в случае возникновения препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению;

- крепко держаться за руль (при его наличии) и не перевозить пассажиров;

во время движения нельзя отвлекаться на телефонные разговоры или просмотр сообщений;

- заметив поблизости детей, необходимо снизить скорость и быть готовым к резкой смене движения маленьких пешеходов, которые обычно отличаются высокой подвижностью и непредсказуемостью;

- в темное время суток и при недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами, спереди установить фару, излучающую белый свет;

- ни в коем случае не пользоваться средствами персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии;

- рекомендуется использовать шлем и иную защитную экипировку.