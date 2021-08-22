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На Припяти поймали сома размером с человека: он весит более 80 кило!

Рыбаки измерили рыбу и отпустили.

Эта рыба весит более 80 килограммов, уверяют рыбаки. Фото: Onliner.

Белорусские рыбаки поймали огромного сома, пишет kp.by. Длина рыбы составила 243 сантиметра, а весит рыба, судя по таблицам соответствия, более 80 килограммов – как человек крепкого телосложения.

Фото рыбы-рекордсмена и рассказ об удачной рыбалке прислал в редакцию Onliner читатель по имени Сергей. Рыбак рассказал изданию, что поймал сома-монстра на реке Припять в районе города Петриков. На рыбалку Сергей отправился вдвоем с другом, рыбу ловили на воблер. Чтобы вытащить огромного сома на берег, двоим мужчинам потребовалось больше часа.

Чтобы вытащить огромного сома на берег, двое мужчин возились больше часа. Фото: Onliner.

Рыбу измерили и отпустили. Фото: Onliner.

Вес рыбы рассчитывали по таблицам соответствия потому, что до весов сома не довезли – измерили и отпустили обратно в реку. Так что не исключено, что этот сом может вырасти еще больше.
Источник: Наталья Партолина
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