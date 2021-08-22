







Всего двух мигрантов развернули на белорусско-литовской границе литовские пограничники за прошедшие сутки. Как отмечает Delfi, впервые с 3 августа, когда пограничникам дали право не пропускать нелегалов, зафиксировано однозначное число нарушителей.

Единственная попытка нелегального въезда в страну была заблокирована в Варенском районе, пишет blizko.by. Троим иностранцам разрешили въехать в Литву по гуманитарным соображениям.

С начала года через границу с Беларусью в Литву въехало более 4,1 тысячи нелегальных мигрантов. Литва обвиняет официальный Минск в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. Белорусские власти все обвинения отрицают.











